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İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail'in saldırgan Filistin tavrı Kudüs'te gerginliğe neden oldu. Önce Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vuran İsrail polisi daha sonra kapıları açtı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı gerginlik yükseldi. Ardından kapılar yeniden açıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yazılı açıklama yaptı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu. Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

İsrail yükselen gerilimin ardından kapıları tekrar açtı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, olayların İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirtti.

Kisvani, "Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif'in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından kapılar yeniden açıldı.

Etiketler; #israil #filistin #Kudüs
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