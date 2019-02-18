İsrail'in saldırgan Filistin tavrı Kudüs'te gerginliğe neden oldu. Önce Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vuran İsrail polisi daha sonra kapıları açtı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı gerginlik yükseldi. Ardından kapılar yeniden açıldı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yazılı açıklama yaptı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu. Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.



İsrail yükselen gerilimin ardından kapıları tekrar açtı.



Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, olayların İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirtti.



Kisvani, "Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif'in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı" dedi.



Yaşanan gerginliğin ardından kapılar yeniden açıldı.