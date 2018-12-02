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İsrail polisi: Netanyahu’yu yargılayın

İsrail polisi, 4000 Davası olarak da bilinen rüşvet davasıyla ilgili olarak Netanyahuların yargılanması tavsiyesinde bulundu

İsrail polisi: Netanyahu’yu yargılayın

İsrail polisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya yönelik rüşvet soruşturması talebinde bulundu.

Netanyahu, yolsuzluktan dolayı iki farklı soruşturma altında. Ancak polis yeni bir soruşturmanın daha başlamasını talep etti.

Netanyahu açıklama yayımlayarak polise yanıt verdi.

İsrail Başbakanı'nın açıklamasında polisin tavsiyesinin "yasal bir temeli olmadığı" öne sürüldü.

Netanyahu ve eşinin devletin bütçesini kişisel harcamalarında kullandıkları, patronlarla çıkar ilişkisi içerisinde oldukları bildiriliyor.


 

Etiketler; #israil #Binyamin Netanyahu
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