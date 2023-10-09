İsrail: "Rehinelere zarar verme pahasına Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceğiz"

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

İsrail: "Rehinelere zarar verme pahasına Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceğiz"

İsrail yönetiminin konuyla ilgili kararını Ordu Radyosu paylaştı.

Açıklamada Gazze Şeridi'ne saldırıların, Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği" belirtildi

Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana rehin alınan çok sayıda İsrailli askerin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.

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