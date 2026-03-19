İsrail, Rus basınına saldırdı: 2 gazeteci yaralandı

Russia Today (RT) kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

RT’den yapılan açıklamaya göre İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan’ın güneyinde bir köprü yakınında çekim yaptıkları sırada saldırıya uğradı. Her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi. Açıklamada, "Merminin şarapnelleri uzuvlarına hafif şekilde isabet etti, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgileri bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Olayın, İsrail ordusunun Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü’nü hedef aldığı saldırı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, söz konusu saldırı sırasında bölgede bulunan gazeteciler yaralandı. İsrail ordusu, daha önce de Lübnan’ın güney-kuzey bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki köprülerden ikisini hedef almıştı.

RUSYA’DAN SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya sert tepki gösterdi. Zaharova, "Gazze'de iki yüz gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." dedi.

Ayrıca saldırının stratejik bir askeri hedef yerine gazetecilerin bulunduğu noktaya isabet ettiğine dikkat çeken Zaharova, gazetecilere acil şifa diledi ve "Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU KABUL ETTİ

İsrail ordusu, gazetecinin Kasimiyye Köprüsü’nde bulunduğu sırada saldırı düzenlendiğini kabul etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç saat içinde yayınlanan görüntülerde, bir gazetecinin Kasımiyye geçiş noktasında olduğu görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gazetecinin bölgede bulunmasına rağmen saldırının gerçekleştirildiği kabul edilirken, söz konusu köprüye yönelik saldırının daha önce duyurulduğu savunuldu.