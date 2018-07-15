İsrail Ordusu'nun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Saldırının ardından İsrail'den tehdit dolu açıklamalar geldi.

İsrail, Filistin halkını katletmeye devam ediyor. İsrail uçakları bu kez 2 çocuğu şehit etti.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine düzenlediği hava saldırısında 15 yaşındaki Emir el-Nimra ile 16 yaşındaki Luey Kuheyl şehit oldu.



Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra yaptığı yazılı açıklamada, El-Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya yapılan saldırıda 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Saldırıda, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki merkezinin de zarar gördüğü belirtildi.



Bu saldırının ardından İsrail'den tehtidkâr açıklamalar geldi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır" diyerek saldırılara devam ediliceğinin sinyalini verdi.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının 2014'den bu yana düzenlenen en büyük saldırı olduğunu da belirten Netenyahu "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile yaptığımız değerlendirmenin ardından Hamas'a karşı sert adımlar atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adı ile yaptığı, 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.



Öte yandan İsrail Ordu sözcüsü de sosyal medya hesabından Filistinlilere yönelik saldırgan açıklamalar yaptı. İsrail'in saldırılarında Gazze'de yıkılıan bazı binaların fotoğraflarını paylaşan sözcü "Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir" dedi.



ulusal.com.tr