İsrail Saldırısında Ölen Hizbullah Üyesi Sayısı 5'e Yükseldi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında ölen üyelerinin 5'e yükseldiğini duyurdu. Daha önce saldırıda 3 Hizbullah üyesinin öldüğü duyurulmuştu.

İsrail Saldırısında Ölen Hizbullah Üyesi Sayısı 5'e Yükseldi

Hizbullah, ülkenin İsrail sınırında meydana gelen sızma girişimi ve ardından çıkan çatışmalara ilişkin açıklamasında, 2 üyesinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Daha önce saldırıda 3 Hizbullah üyesinin öldüğü duyurulmuştu.

Hizbullah, bugünkü saldırıda yer almadıklarını söylemesine rağmen üyelerinin nasıl öldüğüne dair başka detay paylaşmadı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

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