İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi! Kışlalar ve bakanlık binası hedef alındı

Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bu akşam Şam kırsalındaki El-Kisvah yakınlarında bulunan eski ordu kışlalarını hedef aldı.

Saldırıda, Suriye Savunma Bakanlığına ait bina ve araçların da vurulduğu, toplam 9 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ölü ve yaralı durumuna ilişkin bilgiler netlik kazanmadı.

Saldırının gerçekleştiği sırada Ahmed Şara’nın da Şam’da bir açılış programında bulunduğu aktarıldı.