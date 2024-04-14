İsrail Savaş Kabinesi, İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadı!

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir araya geldi. İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.