İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Yardım deposunu vurdu!

İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Bu kez de yardım deposunu vurdular...

İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Yardım deposunu vurdu!
Editör: Yağmur Biçen

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bir insani yardım dağıtım deposunu vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # gazze
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