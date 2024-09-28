İsrail sivil binaları hedef aldığını itiraf etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, Hizbullah'a ait silahların saklandığı sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladı" denildi. İsrail'in hava saldırıları, Beyrut'un güneyindeki Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leyleki bölgelerinde yoğunlaştı.

Ayrıca, Hizbullah'ın İsrail'in Yukarı Celil bölgesine fırlattığı üç roketin ateşlendiği rampaların yok edildiği bildirildi. Beyrut'un güneyi dışında, Sur kentindeki hedeflere de saldırılar düzenlendiği ve burada Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğu iddia edildi.

Hizbullah, İsrail'in Sur kentindeki saldırılarına ilişkin bir açıklama yapmazken, Dahiye'deki sivil binalarda silah veya silah depoları bulunduğu iddialarını reddetti.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, 8 Ekim'den bu yana Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 11 kez saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun bir başka açıklamasında ise, Hizbullah'ın roket birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in hava saldırısında öldürüldüğü ileri sürüldü. Ayrıca bazı Hizbullah komutanlarının da bu saldırılarda öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik noktaları hedef alacağız. Hizbullah'ın karargahına yönelik saldırının sonuçlarını halen değerlendiriyoruz. Saldırı, dikkatle planlanmış bir operasyondu" şeklinde konuştu. Hagari ayrıca, Beyrut Havalimanı çevresinde devriye uçaklarının uçtuğunu ve "düşman unsurların iniş yapmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken, 91 kişi yaralandı.

783 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsrail’in Yoğun Saldırıları Devam Ediyor İsrail, 8 Ekim’den bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalarını sürdürüyor. Özellikle Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik hava saldırıları 23 Eylül’den itibaren hız kazandı. Lübnan makamlarına göre bu saldırılarda 783 kişi hayatını kaybetti, 150 bin kişi ise yerinden edildi.

Hizbullah ise İsrail'in güney ve doğu bölgelerine yönelik bombardımanına karşı füze saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İsrail tarafında ise çoğunlukla askeri üslerin hedef alındığı belirtilirken, büyük bir hasar rapor edilmedi.

Lübnan’ın güneyinden Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru bir göç dalgası yaşanırken, bazı kişilerin de Suriye’ye göç ettiği bildiriliyor.