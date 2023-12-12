İsrail Sivillere Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.



Cibaliya ve Şucaiyye'de ise direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Filistinli direniş grupları, İsrail güçlerini makineli tüfekler, tanksavar mermileri ve havan topları ile hedef aldı. Çok sayıda İsrail zırhlısı imha edildi.



Lübnan Hizbullah'ı ise Malikiye bölgesindeki İsrail hedeflerini hedef aldı.



İsrail'e karşı savaş deniz cephesinde de devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail'e giden bir Norveç tankerini vurdu.



Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtti.



Sözcü Seri, söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak yapıldığını ifade etti. Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarladı.