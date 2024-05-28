İsrail, son 48 saatte yerinden edilenlerin çadırlarını vurarak 72 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen, "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelerde son 48 saatte yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılarında 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail, son 48 saatte yerinden edilenlerin çadırlarını vurarak 72 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, UAD'nin Refah kentinde saldırıları durdurma kararına rağmen kentteki bombardımanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu 48 saatte Refah'ın batısında 'güvenli olduğunu' iddia ettiği bölgelerde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak göçe zorlanmış 72 Filistinliyi öldürdü." denildi.

İsrail'in "öldürülme ve hedef alınma korkusuyla kaçan sivillere ve yerinden edilmiş insanlara karşı daha fazla katliam yapma niyetinde" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu durum, işgalci İsrail'in soykırım suçunu önceden tasarlayarak işlemeyi sürdürme konusundaki ısrarını doğruluyor." ifadesine yer verildi.

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