İsrail -Suriye sınırında yaşanan olağanüstü hareketlilik Lübnan'ı da harekete geçirdi. İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında kendi hava sahalarını ihlal ettiğini açıklayan Lübnan, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımaya hazırlanıyor.

İsrail - Suriye sınırında yaşanan çatışma bölge ülkelerini harekete geçirdi.



Yaşanan gerilimle ilgili Lübnan'dan, dikkat çeken bir çıklama geldi.



Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında kendi hava sahalarını ihlal ettiği belirtildi.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un, bu ihlali Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri ile telefonla görüştüğü ifade edildi.



Açıklamada, Lübnan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığın'ın hazırladığı raporların Cumhurbaşkanına iletildiği aktarıldı.



Lübnan, İsrail'in hava sahası ihlalini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma kararı aldı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, İsrail'in ihlallerinin kınandığı ve Tel Aviv yönetiminin faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.



Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve faaliyetlerinin engellenmesi için bölge ülkelerine çağrı da yapıldı.







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