İsrail, Suriye'ye ait bir savaş uçağını düşürdü. Haberi doğrulayan Suriye ordusu, uçağın Dera bölgesindeki IŞİD mevzilerini bombalarken hedef alındığını açıkladı.

Güney sınırında terörle mücadele eden Suriye ordusuna ait bir savaş uçağı İsrail tarafından düşürüldü.



IŞD'in karagahlarının bulunduğu Dera'nın Yarmuk bölgesinde hava operasyonları düzenleyen Sukhoi savaç uçağı İsrail patroitleri ile vuruldu.



İsrail ordusu Suriye'ye ait savaş uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini savundu. İsrail ordusu patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füzenin Sukhoi savaş uçağını havada vurduğunu açıkladı.



Suriye ordusuna ait savaş uçağının İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin güneyine düştüğü belirtildi. Uçaktaki mürettabatın akıbetine ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Suriye Ordusu, İsrail'in açıklamasını doğruladı. Ancak uçağın Suriye sahası içinde, dera bölgesinde IŞİD ile mücadele ederken hedef alındığını duyurdu.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak ''İsrail ordusu, Suriye hava sahası içinde Yarmuk Vadisi'nin eteklerindeki Sayda bölgesinde terörist grupları vuran savaş uçağımızı hedef alarak, silahlı terörist gruplara desteğini teyit etmiş oldu'' ifadelerini kullandı.



İsrail bu saldırıdan önce Amerika ile birlikte geliştirdiği ve Davut'un Sapanı adını verdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemini ilk kez kullanmıştı. İsrail, Davut'un Sapanı'ndan Suriye içine 2 füze fırlatmıştı.



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