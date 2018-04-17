Suriye hava sahasında 10 füze hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Şam ve Humus'taki askeri üsleri hedef alan füzelerin kime ait olduğu bilinmiyor.

Suriye'de Şam ve Humus'ta bulunan iki hava üssüne hava saldırısı düzenlendi.



Kime ait olduğu bilinmeyen füzeler yine Suriye'nin hava savunma sistemine takıldı.



Suriye sahasına giren 10 füze havada imha edildi.



Suriye Devlet Ajansı SANA, füzelerin hedefinde Şam'da Dumeyr Askeri Hava Üssü'nün, Humus'ta ise Şayrat Hava Üssü'nün olduğunu açıkladı.



Saldırının nereden ve kim tarafından atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



ABD Savunma Bakanlığı, bölgede kendilerinden kaynaklanan herhangi bir askeri hareketliliğin bulunmadığını savundu. Pentagon Sözcüsü Eric Pahond, "Şu anda bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok" dedi.



Arap medyasından yerel kaynaklar ise Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü.





ulusal.com.tr