İsrail roketleri, Halep'te Neyreb Havalimanı'nının kuzeyinde bulunan Suriye askeri mevzilerini vurdu. 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail -Ürdün sınırına yakın Dera'nın terörden arındırılması sonrası "hükümet ile barış yapmak istemeyen" militanların İdlib'e tahliyesi başladı.

İsrail Suriye'yi vurdu, 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e ait savaş uçakları, dün gece saatlerinde Neyreb hava üssünün kuzeyindeki bir askeri noktayı vurdu.



İsrail'in Halep'te, havaalanının kuzeyinde yer alan askeri mevzileri hedeflediği ve operasyona çok sayıda uçağın katıldığı aktarıldı.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlere destek olmayı hedeflediği belirtildi. Saldırı neticesinde sadece maddi hasar da oluştuğu kaydedildi.



Halep'in merkezindeki Neyreb hava üssünde İran güçlerinin konuşlu olduğu iddia ediliyor.



Öte yandan Suriye ordusu'nun İsrail -Ürdün sınırına yakın Dera'yı teröristlerden kurtarması sonrası 'hükümet ile barış yapmak istemeyen' militanların tahliyesi başladı. 407 militan ve aile üyelerini taşıyan 10 otobüs Dera'dan hareket edip İdlib'e doğru yola çıktı.



Militanların tahliyesi, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin gözetiminde gerçekleşiyor. Tahliye tamamlandığında, 2011'de çatışmaların ilk olarak başladığı yer olan Dera militanlardan tamamen temizlenmiş olacak.



ulusal.com.tr



