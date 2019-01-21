İsrail, Suriye topraklarını hedef aldı.
İsrail ordusu saldırı sürdüğü esnada açıklama yaptı. Açıklamada; "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." iddiasında bulunuldu.
Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Ayrıca, Suriye'de 30 füzenin de hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtildi.
İsrail geçtiğimiz akşam, Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket altıldığını iddia etmişti.
ulusal.com.tr
İsrail, Suriye'yi vurdu. Suriye, İsrail'in düzenlediği füze saldırısını geri püskürttü. Rusya, 4 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail, Suriye topraklarını hedef aldı.