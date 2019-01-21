İsrail, Suriye'yi vurdu. Suriye, İsrail'in düzenlediği füze saldırısını geri püskürttü. Rusya, 4 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Suriye topraklarını hedef aldı.



İsrail ordusu saldırı sürdüğü esnada açıklama yaptı. Açıklamada; "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." iddiasında bulunuldu.



Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Ayrıca, Suriye'de 30 füzenin de hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtildi.



İsrail geçtiğimiz akşam, Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket altıldığını iddia etmişti.



ulusal.com.tr