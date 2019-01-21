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İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail, Suriye'yi vurdu. Suriye, İsrail'in düzenlediği füze saldırısını geri püskürttü. Rusya, 4 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail, Suriye topraklarını hedef aldı.

İsrail ordusu saldırı sürdüğü esnada  açıklama yaptı. Açıklamada; "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." iddiasında bulunuldu. 

Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Ayrıca, Suriye'de 30 füzenin de hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtildi.

İsrail geçtiğimiz akşam, Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket altıldığını iddia etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #rusya
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