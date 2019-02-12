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İsrail Suriye'ye saldırdı

Suriye'nin Kuneytra kentindeki hastane, İsrail tankının açtığı ateş sonucu yıkıldı. Suriye devlet televizyonu, bir rasathanenin de saldırıya uğradığını belirtti.

İsrail Suriye'ye saldırdı

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya'nın haberine göre, "Saldırının hedefinde Kuneytra hastanesi vardı. Hastane, bir tankın attığı birkaç mermiyle yok edildi. Ayrıca saldırıya Cubata el-Haşab'daki rasathane maruz kaldı" dendi.

Ayrıca Tel el-Dar'iya ilçesinin de ateşe tutulduğu aktarıldı.

Kuneytra Valisi Hamma Dbayat, Sputnik'e açıklamasında, İsrail tanklarının Kuneytra'ya 5 mermi attığını, hepsinin Cubata el-Haşab ormanları yakınında düştüğünü açıkladı.

Suriye haber ajansı SANA muhabiri, İsrail saldırısının Kunaytra ilindeki Tel El Der’iye Bölgesini hedef aldığını, saldırı sonucunda maddi zararların meydana geldiğini belirtti.

Etiketler; #suriye #israil
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