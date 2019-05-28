İsrail Suriye'deki askeri bölgeye füze fırlattı. Saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve yaralananların olduğu belirtildi. İsrail ordusu, hava saldırısı yapıldığı doğruladı.

İsrail, Suriye'nin Kunaytra kırsalındaki askeri bölgeye yönelik füzeli saldırısı gerçekleştirdi.



Füze saldırısı sonucunda, bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği bir askerinin ise yaralandığı açıklandı.



İsrail Ordusu, gerçekleşen hava saldırısını doğruladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Suriye Ordusu'nun bir İsrail uçağını hedef aldığını ve bunun üzerine saldırının gerçekleştiğini iddia etti.



Netanyahu, "İsrail, kendisine karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacak" ifadelerinde bulundu.



İsrail Başbakanı, bu tür saldırılara İsrail'in tüm gücüyle gerekli adımları atacağını da vurguladı.



Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail tarafından düzenlenen saldırının tüm Arap dünyasına yapıldığını belirtti.



Hamas sözcüsü Hazim Kasım, söz konusu saldırının Filistin'e karşı durmak bilmeyen saldırının bir uzantısı olduğu dile getirdi.



Öte yandan Lübnan merkezli bir haber ajansı da, Lübnan'ın güneyinde bir keşif yerleşkesinin İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu duyurdu.



İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam ve Halep olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.







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