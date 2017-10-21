İsrail bu hafta Suriye'yi ikinci kez vurdu. İsrail ordusunun işgal ettiği Golan Tepeleri'ne havan topu düştüğü iddiasıyla Tel Aviv yönetimi, Suriye'ye saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan herhangi taşmayı tolere etmeyecektir" dedi

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne Suriye tarafından 5 havan mermisi isabet ettiği iddiasıyla Suriye ordusuna saldırdı. Suriye ordusuna ait 3 askeri hedef, İsrail kuvvetleri tarafından vuruldu. Böylece İsrail, bir hafta içerisinde ikinci kez Suriye'ye saldrımış oldu.



İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan herhangi taşmayı tolere etmeyecektir" dedi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da "Bize saldıran her kimse fazla sürmeden karşılığını alır" ifadelerini kullandı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "yanlışlıkla düşen havan mermilerinin Suriye'nin iç savaşından kaynaklandığını biliyoruz" ifade edildi. Aynı açıklamada bu tip durumlarda "müsamaha gösterilmeyeceği" belirtildi.



Haaretz'de yer alan habere göre "Mermiler açık alanlara isabet etti. Yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi." Buna rağmen, İsrail, Suriye'yi sorumlu tuttu.



Hafta başında İsrail, Şam'ın doğusunda bulunan uçaksavar bataryasını hedef almıştı.



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