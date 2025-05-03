İsrail Suriye'de işgali genişletir mi?

Şam’ın güneyindeki Ceramane Mahallesi’nde Dürziler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmayı fırsat bilen İsrail, Suriye’ye saldırdı. Bölgeyi yakından tanıyan gazeteci Cevat Gök, yaşanan gelişmeleri Ulusal Kanal’da anlattı.

"Suriye daha çok iç güvenliği sağlamaya çalışıyor şu anda yeni hükümet. Ama işgal her an yayılabilir. Sürekli videolar geliyor Suriye'nin içinden. Kontrol noktaları oluşturuyorlar. İnsanların geliş gidişleri kontrol ediyorlar. Kimlik sorgulaması yapıyorlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Devlet dairelerine girip poz veriyorlar vs."

Suriye’deki bazı Dürzi gruplar İsrail’in himayesi istiyor. Mezhepsel ve etnik çatışmaları da Tel aviv kışkırtıyor. İsrail Suriye’nin bölünmesi için çalışıyor.

"Suriye'nin içindeki azınlıkların harekete geçmesi veya bir şekilde tahrik edilmesi İsrail'in işine geliyor. Mesela Alevi katliamları İsrail'in işine geliyordu. Dürzilerin bölgelerindeki olaylar, PKK-PYD'nin bölünme isteği bunların hepsi İsrail'in de dahli olduğu ve İsrail'in de istediği."

Gök, İsrail’in Suriye’yi 4 parçaya bölmek istediğini kaydetti.

"Batıda sahil bölgesinde bir Alevistan, güneyde Dürsistan, kuzeyde Kürdistan, ortada da Sünnilere ait olan bir bölge bu hedef bu İsrail'in hedefi."

Türkiye ise Şara Hükümetine Suriye’nin bütünlüğü konusunda destek veriyor.

"Tabii şimdi öncelikle İsrail'in Suriye üzerindeki politikası Suriye'nin bölünmesi üzerine kurulmuş bir politika. Bunun karşısında Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye var. Bu iki proje birbiriyle karşı karşıya."