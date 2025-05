İsrail Suriye'de işgali genişletir mi?

Şam’ın güneyindeki Ceramane Mahallesi’nde Dürziler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmayı fırsat bilen İsrail, Suriye’ye saldırdı. Bölgeyi yakından tanıyan gazeteci Cevat Gök, yaşanan gelişmeleri Ulusal Kanal’da anlattı.

"Suriye daha çok iç güvenliği sağlamaya çalışıyor şu anda yeni hükümet. Ama işgal her an yayılabilir. Sürekli videolar geliyor Suriye'nin içinden. Kontrol noktaları oluşturuyorlar. İnsanların geliş gidişleri kontrol ediyorlar. Kimlik sorgulaması yapıyorlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Devlet dairelerine girip poz veriyorlar vs."