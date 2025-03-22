İsrail Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendi

Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarına hız kazandıran İsrail, ülkeyi bir kez daha hedef aldı. İsrail'den yapılan küstah açıklamada Suriye'de Esad döneminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığını savunuldu.

İsrail Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendi
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü’ne yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların Esad döneminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunuldu.

Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarına hız kazandıran İsrail, ülkeyi bir kez daha hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü’ne yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunulan açıklamada, "IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi sürdürecek" denildi. Saldırı anına ait görüntüler ise IDF tarafından paylaşıldı. Suriye basını Palmira Askeri Havaalanı’nı hedef alan saldırıda 2 personelin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL, SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI ARTIRMIŞTI

Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran İsrail, saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve İsrail’in güvenliği için gerekli olduğunu iddia etmişti.

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