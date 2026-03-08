İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde 4 çocuğu alıkoydu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsal kesiminde 4 çocuğu alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verilerine göre; İsrail güçleri, Kuneytra’nın güney kırsalındaki Tel el-Ahmar el-Garbi mevkii yakınlarında çobanlık yapan 4 çocuğu sebepsizce alıkoyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Alıkoyulan çocuklardan üçünün el-Aşa, birinin ise el-Asbah köyü sakinlerinden olduğu ve İsrail birlikleri tarafından bölgedeki bir askeri noktaya sevk edildikleri kaydedildi. Çocukların alıkonulma gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun geçtiğimiz perşembe günü de benzer bir müdahaleyle, Kuneytra kırsalındaki el-Aşa köyünden iki çocuğu hayvan otlattıkları sırada alıkoyduğu aktarıldı.

Suriye'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından geçen bir yıllık süreçte İsrail, Kuneytra genelinde 40’tan fazla sivili alıkoyarken; bölgede 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal altına aldı.

Şam yönetimi; İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalındaki bu baskınları ile sivillere yönelik saldırıların, Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık bir ihlali teşkil ettiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

