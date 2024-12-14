İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'de birçok şehre hava saldırıları düzenledi. Son olarak, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde, Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi
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İsrail, Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Suriye'de farklı yerlere saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı.

Ayrıca Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGAL VE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Esad iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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