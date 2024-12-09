İsrail Suriye'yi işgal ediyor: Bakanlık açıkladı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Katz, orduya Suriye ile tampon bölgenin ele geçirilmesinin tamamlanması talimatını verirken, ordu dün gece bu bölgede yeni noktalar ele geçirmeye devam etti. Ayrıca, Katz, Suriye’nin güneyinde, tampon bölgenin ötesinde "ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi" oluşturulmasını ve bölgedeki Dürzi nüfusu ve diğer halklarla temas kurulmasını istedi.

Katz’ın, ayrıca İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının engellenmesi ve Suriye genelindeki ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdiği bildirildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini duyurdu. 6 Aralık'ta İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye gönderdiğini açıklamıştı. İsrail, 1967'den bu yana Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge sınırları belirlenmişti.