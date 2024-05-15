İsrail tankları Kassam Tugayları tarafından imha edildi

İsrail işgalinin 76’ncı yılında Filistin direnişi devam ediyor. Kassam Tugayları, Gazze’nin farklı noktalarında İsrail askerlerini ve zırhlılarını hedef aldı.

Tünellerden çıkan Filistin direnişçileri İsrail tankının yanına kadar gidip elleriyle yerleştirdikleri patlayıcıyla İsrail tankını havaya uçurdu.

Kassam Tugayları’nın yayınladığı diğer görüntülerde de İsrail zırhlıları roketatarla imha edildi.

HİZBULLAH KUZEYDEN VURUYOR

Lübnan Hizbullahı da İsrail'in Yukarı Celil bölgesinde yer alan Meron Hava Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarını katyuşa füzeleri, topçu atışları ve füzelerle vurdu. Hizbullah Branit askeri üssünde yer alan 91'nci Tugay'ın İran yapımı Burkan füzesi ile tam isabetle vurulduğu açıkladı.

ABD DESTROYERİ VURULDU

Filistin Savaşı’nın deniz cephesi Kızıldeniz’de ise Amerikan destroyeri Mason, Yemen tarafından vuruldu. Ayrıca Destiny gemisi de yine Yemen güçleri tarafından hedef alındı.