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İsrail terörüne BM'den tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden gelen açıklamada, Filistinlilerin dikenli tellere yaklaşmasının, gerçek mermi kullanılması için gerekçe olamayacağı vurgulandı. Uluslararası hukukun kuralların çiğnendiği belirtilerek İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, bugün ve önümüzdeki günlerde gelişebilecek olaylardan dolayı çok endişeli olunduğu belirtildi ve 'Yeter' denildi.

İsrail terörüne BM'den tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden gelen açıklamada, Filistinlilerin dikenli tellere yaklaşmasının, gerçek mermi kullanılması için gerekçe olamayacağı vurgulandı. Uluslararası hukukun kuralların çiğnendiği belirtilerek İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, bugün ve önümüzdeki günlerde gelişebilecek olaylardan dolayı çok endişeli olunduğu belirtildi ve 'Yeter' denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin #bm açıklama
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