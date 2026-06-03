İsrail uçağı ortada kaldı! O ülke kapıları yüzlerine kapattı

Katil İsrail’in Filistin’de yürüttüğü soykırımcı politikalara karşı dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, Slovenya’dan Tel Aviv’i sarsacak radikal bir hamle geldi. Slovenya yönetimi, İşgalci İsrail’in barbarca politikalarına tepki olarak Israir Havayolları'na ait bir uçağın başkent Ljubljana’ya inişine izin vermedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, çarşamba günü yaşanan olayda Sloven makamları kararın gerekçesi olarak İsrail hükümetinin insanlık dışı politikalarına yönelik itirazlarını gösterdi. Ljubljana üzerinde bir süre çaresizce tur atan İsrail uçağı, daha sonra Hırvatistan’a yönlendirilerek buraya iniş yapmak zorunda kaldı.

İŞGALCİ YÖNETİM ÖFKEDEN ÇILDIRDI

Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden İsrail, Slovenya'nın bu onurlu duruşu karşısında adeta öfkeden deliye döndü. Yaşanan panik ve kızgınlığı dışa vuran Israir CEO'su Uri Sirkis, Kanal 13'e yaptığı açıklamada yaşananları şu sözlerle nitelendirdi: "Avrupa Birliği havacılık anlaşmalarının açık ihlalidir"

TEL AVİV'İN TEK UMUDU MÜSTAKBEL BAŞBAKAN

Slovenya'daki mevcut erdemli hükümetin dik duruşu karşısında çaresiz kalan İsrail, gözünü ülkede yaklaşan hükümet değişimi ihtimaline dikti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, içine düştüğü diplomatik krizden kurtulma umudunu şu sözlerle açık etti:

"Slovenya'da yakında mevcut düşmanca hükümetin yerini alacak yeni bir hükümetin kurulması bekleniyor. İsrail, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer bir iyileşme yaşanmasını beklemektedir."

Slovenya'da 22 Mayıs'ta yapılan seçimleri Siyonist İsrail yanlısı olarak bilinen eski başbakan Janez Jansa kazanmıştı. İsrail basını, Jansa henüz göreve başlamadan alınan bu anti-siyonist kararı, görevden ayrılacak olan onurlu hükümete bağlıyor.

Jansa'nın selefi Robert Golob döneminde Slovenya, Avrupa Birliği içinde İrlanda ve İspanya ile birlikte İsrail'in işgal politikalarına karşı en sert tutumu sergileyen ülkelerden biri haline geldi. Mayıs 2024'te Slovenya, mazlum Filistin devletini tanıdığını açıklayarak tarihi bir adım atmış ve Temmuz 2025'te İsrailli aşırılıkçı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e de yaptırım uygulayarak işgalcilere geçit vermeyeceğini ilan etmişti.