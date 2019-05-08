Amerikan Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında yaptıkları "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan projenin ayrıntıları İsrail basınında yer aldı. Habere göre hedef; Güvenliğini İsrail'in sağlayacağı, ordusu olmayan yeni bir Filistin devleti kurmak...

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planının ayrıntılarını İsrailli Hayom Gazetesi yayımladı.



Anlaşma, İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas arasında yapılacak.



Gazetenin haberine göre; Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde "Yeni Filistin" adında bir devletin kurulması öngörülüyor.



Ordusu olmayan bu Yeni Filistin devletini ise İsrail koruyacak.



Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim yerleri bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Buradaki yalıtılmış İsrail yerleşim birimleri büyük birimlerle birleştirilecek.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Yeni Filistin Hükümeti'nin ilgileneceği eğitim alanı hariç Kudüs'ün tüm alanlarından sorumlu olacak ve bu yeni devlet, Kudüs Belediyesi'ne su gideri ve vergi ödeyecek.



Kudüs'te Yahudilerin Araplardan ev almalarına izin verilmeyecek ve aynı şekilde Araplar da Yahudilerden ev alamayacak.



Mısır Devleti, havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Gazze Şeridi'ne bağlı bir şekilde Yeni Filistin Devleti'ne toprak kiralayacak. Ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda iskanına izin verilmeyecek.



Anlaşmanın bir diğer maddesi de İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması. Filistinli tutuklular seçimlerden ve hükümetin kurulmasından bir yıl sonra başlamak üzere aşamalı olarak üç yıl içinde serbest bırakılacak.



Anlaşmaya Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtiliyor. Ayrıca Yeni Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.



Anlaşmada farklı bölgeleri birbirine bağlamak için kilometrelerce uzunluğunda yerden 30 metre otoyol yapılması öngörülüyor. İnşaat için ise Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Kanada gibi ülkenin adı geçiyor.







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