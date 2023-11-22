İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Tarih Verildi

İsrail ve Hamas arasında başlayacak insani geçici ateşkes için tarih verildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, esir takasının başlayacağı ve çatışmaların geçici süre durdurulacağı tarihi açıkladı.

İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Tarih Verildi
İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Tarih Verildi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın (perşembe günü) teslim alınacağını kaydetti. İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

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Kaynak: TRT Haber

# israil # filistin # hamas
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