İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu

Washington’da yürütülen yoğun diplomasi trafiği, Orta Doğu’da geçici bir sessizlik dönemini başlattı. ABD Başkanı Donald Trump; Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, sahada 10 gün sürecek bir çatışmasızlık döneminin başladığını ilan etti.

WASHİNGTON HATTINDA DİPLOMATİK KADRO

Anlaşma, 34 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan ve Washington’da gerçekleşen üst düzey temasların ardından geldi. Trump, kalıcı barışın tesisi için yönetimindeki kritik isimleri görevlendirdiğini belirtti:

Marco Rubio (Dışişleri Bakanı): Washington’daki müzakerelere ev sahipliği yaptı.

JD Vance (Başkan Yardımcısı) ve Dan Cain (Genelkurmay Başkanı): İsrail ve Lübnan makamlarıyla eş güdümlü çalışma yürüten ekipte yer aldılar.

MÜZAKERE SÜRECİ VE DOĞRUDAN TEMAS KARARI

Ateşkes kararı, 14 Nisan'da ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerin ardından olgunlaştı. Washington’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, tarafların kararlaştırılan bir zaman ve mekânda "doğrudan müzakerelere" başlaması kararlaştırıldı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad, sürecin başından itibaren ateşkes taleplerini masada tuttuklarını ifade etmişti.

TRUMP: "10'UNCU SAVAŞI ÇÖZÜYORUZ"

Açıklamasını kendine has üslubuyla sonlandıran Trump, dünya genelinde dokuz savaşı çözdüğünü iddia ederek, İsrail-Lübnan krizinin çözümünü "10'uncu başarı" olarak hedeflediğini belirtti.

Ateşkesin on günlük süresi boyunca tarafların Washington’ın gözetiminde kalıcı çözüm parametrelerini tartışması bekleniyor. Sahadaki askeri unsurların gece yarısı itibarıyla pozisyonlarını korumaya alacağı bildirildi.

LÜBNAN'DAN ATEŞKES SONRASI İLK MESAJ

İsrail'le varılan ateşkesin ardından Lübnan tarafından ilk açıklama Başbakan Selam'dan geldi. Başbakan, ateşkes için 'önemli bir kazanım' olduğunu vurguladı.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu vurguladı.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını tebrik etti.

