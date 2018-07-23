İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor. Suriye'de askeri bölgeye füze saldırısında bulunan İsrail, diğer taraftan ülkenin güneyindeki 800 'Beyaz Miğferler' üyesini aileleriyle birlikte tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Hama'da askeri birliklere ait bir bölgeye füze saldırısında bulunulduğunu, saldırının yalnızca maddi hasara neden olduğunu belirtti.



Diğer taraftan provokasyon iddialarıyla gündeme gelen 'Beyaz Miğferler', Suriye’den tahliye ediliyorlar. Beyaz Miğferler'in 800 üyesinin İsrail tarafından tahliye edildiği açıklandı.



İsrail ordusu sözcüsü, ABD, Kanada ve Avrupalı devletlerin talepleri üzerine 'Beyaz Miğferler' üyelerinin aileleriyle birlikte gece yarısı Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e tahliye edildiğini belirtti.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da resmi twitter hesabından benzer açıklamalarda bulundu. Netenyahu, yaşam kurtaran ve yaşamları tehlikede olan insanlar olarak tanımladığı Beyaz Miğferlilerin İsrail üzerinden diğer ülkelere geçişlerini insani bir jest olarak onayladığını ifade etti.



Haftalık olağan kabine toplantısında Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceklerini belirten Netanyahu "İsrail, İran ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır." dedi.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e gidecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ise Suriye.



Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede İsrail tarafının Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığını gündeme gelmesi bekleniyor.







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