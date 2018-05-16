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İsrail yalana sarıldı

İsrail'in Gazze sınırındaki katliamı sonrası Tel Aviv ve Ankara arasında karşılıklı büyükelçilerin geri çekilmesiyle yaşanan diplomatik gerilim büyüyor. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olmak için yasa tasarısı verebileceklerini açıkladı.

İsrail yalana sarıldı

Jerusalem Post'un haberine göre,  Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan, milletvekli Amir Ohana ve Siyonist Birlik milletvekili Itzik Shmuly ve İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail parlamentosunda yasa tasarısı sunabileceğini belirtti. 

Daha önce 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik İsrail Parlamentosu'ndaki girişimler iki ülke arasındaki diplomatik girişimlere zarar vermeme adına reddedilmişti.

Likud milletvekili Ohana soykırımın tanınmamasının arkasındaki diplomatik nedenlerin artık geçerli olmadığını savundu. Ohana, "Adaleti sağlamak için geç değil. Ermenilere yapılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın vakti geldi." diye konuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil
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