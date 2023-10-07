İsrail Yanlısı Hesaplar "Esir Edildi" Diye Paylaştı! Filistinli Askerlerden İnsanlık Dersi

Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail işgaline karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası sosyal medyada Kassam Tugayları ve Filistin direnişine karşı kara propaganda başlatıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarını geri almak için mücadele eden direnişçilerin esir aldıkları İsrail askerleri sivil gibi gösterilirken, çatışma bölgesinden uzaklaştırılan Filistinlilerin İsrailli olduğu yalanları dolaşıma sokuldu.

Sosyal Medyada İsrail Propagandasına Karşı Filistin'den İnsanlık Dersi

Sosyal medyada başlatılan ve İsrail destekçisi isimlerin yaydığı yalanlar bir bir ortaya çıkıyor. "Hamas güçleri İsrailli genç bir kadını esir aldı" şeklinde dolaşıma sokulan videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İsrailli olarak paylaşılan kadının Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu açıklandı. Kadının çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı, esir alınmadığı belirtildi.

Filistinliler İsrailli Kadın ve Çocuğunu Koruma Altına Aldı

Kassam Tugayları askerlerinin, İsrailli işgalci yerleşimcilerden bir aileyi tutukladığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kassam Tugayı askerleri, aileye tutuklandıktan sonra can güvenliklerini sağlayacaklarına dair güvence veriyor. Bir başka videoda ise, Filistinli direnişçiler, İsrailli bir anne ve çocuklarını koruma altına alıyor. Sosyal medyada, Filistinlilerin esir aldığı iddiasıyla dolaşıma sokulan videoda, Filistinli askerin, "Kimse ona dokunamaz. İnsanlık, merhamet bizde; onlarda değil. Çocuğu var, üzerini örtün. Çocuğu var. Korkma..." ifadelerini kullandığı görülüyor.