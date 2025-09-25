İsrail Yemen’in başkentini vurdu: Sana’dan dumanlar yükseliyor

Orta Doğu’da gerilim giderek tırmanıyor. İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı hedef aldı.

Saldırının ardından bölgeden yükselen yoğun dumanlar dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husi hedeflerini vurduklarını belirterek, "Savaş uçakları askeri kampları vurdu. Bunlar arasında Husi kurmayların bulunduğu kamplar da vardı ve onlarca Husi öldürüldü" dedi.

Yemen kaynaklarından yapılan açıklamada ise başkent Sana'ya 11'den fazla saldırı düzenlendiği bildirildi.