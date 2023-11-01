İsrail Yine Cibaliye Kampını Hedef Aldı

İsrail-Filistin savaşı, 26. Gününde… İşgal güçleri ile Filistin direnişi arasında çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Abluka altındaki Gazze’ye girmek için kara saldırısı başlatan İsrail askerleri, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından bir kez daha bozguna uğratıldı. İsrail, çatışmalarda ölü sayısını 13 olarak açıklarken, Filistin kaynaklarına göre en az 68 İsrail askeri öldürüldü, 26’sı ABD’li 43 asker de esir alındı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, gece boyu süren çatışmalarda İsrail askerlerinin girdiği bir binanın havaya uçurulduğunu ve 22 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Gazze'deki bozgunu “acı verici bir darbe” olarak niteledi.

Cibaliye Mülteci Kampı Hedef Alındı

Gazze’ye hava saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İzzettin Kassam Tugayları, saldırıya karşılık olarak İsrail’in Aşdod kentini füze yağmuruna tuttu.



Kassam Tugayları, ilk kez kullanmaya başladığı 'El Asif' güdümlü torpidonun da görüntülerini yayınladı.



İşgalci İsrail güçleri, bölge güçlerin de menzilinde… Lübnan Hizbullah’ı, ülkenin güney sınırında İsrail güçlerine yönelik son operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tank ve bir insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu.



Öte yandan, Refah Sınır Kapısı, 26 gün sonra ağır yaralılar ve yabancılar için açıldı. Yaralı 81 kişilik grubun, tedavi için Mısır’a geçişine izin verildi.



