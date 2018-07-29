İsrail yine Gazze'yi vurdu. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Saldırının hedefi Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinliler oldu.



Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 24 yaşında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İsrail ablukası altındaki Gazze'de 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sürüyor.



4 aydır süren eylemlerde İsrail saldırılarında 150 Filistinli yaşamını kaybetti.



Saldırılarla ilgili Hamas'tan yapılan açıklamada "İsrail er geç bunların hesabını ödeyecek" denildi.



ulusal.com.tr

