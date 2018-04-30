Filistin halkı toprakları için mücadele ederken yine İsrail askerlerinin hedef oldu. İsrail-Gazze sınırındaki eylemlerde 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Genç yaşlı onbinlerce Filistinli tam 1 aydır İsrail-Gazze sınırında mücadelede.



İşgal edilen topraklarını geri almak için mücadele eden 3 Filistinli daha İsrail kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.



Toprak Günü'nün 42'inci yıldönümü olan 30 Mart'ta başladı eylemler. O günden bu yana 49 Filistinli İsrail tarafından katledildi, binlercesi yaralandı.



Askerlerine vur emri veren İsrail ordusu ise bu katliamın gerekçesini "sınır ihlali" olarak açıklıyor.



Sınır hattı ile Batı Şeria'da olmak üzere baskı ve şiddet gören Filistinliler ise aksine tam bir aydır barışçıl gösteriler düzenliyor.



Filistinlileri taciz etmek için ise özellikle Kudüs'te provakatif eylemler düzenleniyor. Evlerin kapıları ırkçı sözlerle boyanıyor, camiiler ateşe veriliyor, okulla yıkılıyor.



Son olarak İsrail meclisi 3 Filistinli vekilin kimliklerini iptal etti. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, kimliklerin Filistin Yasama Konseyi, Filistin hükümeti ve Hamas’a üyelik ve İsrail’e sadakatsizlik gerekçesiyle iptal ettiğini açıkladı.





ulusal.com.tr