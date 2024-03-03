İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı!

İsrail, yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. Filistinlilere son 48 saat içinde ikinci saldırısını düzenleyen İsrail, 1 Filistinlinin ölmesine, 26 Filistinlinin ise yaralanmasına neden oldu.

İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı!
İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı!
Editör: Uğur Çam

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere son 48 saat içinde ikinci kez saldırdı. İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı. İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Mısır ve Ürdün, son olarak da ABD, Gazze’ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin
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