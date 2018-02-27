Kiliselere vergi baskısı yapan İsrail yönetimi, kilise cemaati tarafından protesto edildi. Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi tepki olarak kapılarını kapattı. Protesto sonrası İsrail kabine komitesi, kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planını bir hafta erteledi.

İsrail hükümeti, kentteki kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planını ortaya koyunca, kilise cemaati harekete geçti.



İsrail'in yeni vergi politikası ve mülkiyet yasa tasarısı karşısında kilise papazları nadir görülen bir adım attı. Protesto amacıyla Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi kapatıldı.



Katolik, Rum Ortodoks ve Ermeni Ortodoks kilisesi bir araya geldi, ortak açıklamayla yapıldı. Kilisenin bir sonraki emre kadar kapatıldığını ilan edildi.



Kudüs Rum Ortodoks Patriği III. Theofilos açıklamasında, söz konusu tasarının İsrail parlamentosu'nda onaylanması durumunda kiliselerin mal varlığına el konulacağını aktardı. "Bu bize, Avrupa'nın karanlık çağında Yahudilere karşı alınmış benzer kanunları hatırlatıyor" dedi.



Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna ise Kutsal Kabir Kilisesi'ni kapatarak, İsrail'in kiliseler ve Hristiyan kurumları üzerindeki baskılarına karşı çıktıklarını ifade etti. Hanna, İsrail'in geri adım atmaması durumunda da protestolarını artıracaklarını söyledi.



Liderilerin protestosunun ardından, İsrail kabine komitesi yasa tasarısının incelenmesini bir haftalığına erteledi.



Protesto amacıyla kapatılan Kutsal Kabir Kilisesi, Hristiyanların Kudüs'teki en kutsal mabedi. Bu kilisede Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine, gömüldüğüne ve yeniden dirildiğine inanılıyor.







ulusal.com.tr

