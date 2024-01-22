İsrail'de esirlerin yakınları parlamentoyu bastı!

Gazze'de esir alınan kişilerin yakınları İsrail parlamentosundaki toplantıda protestoda bulundu. Protestocular mesajlarını açtıkları pankart ve sloganlarla duyurdu.

İsrail'de esirlerin yakınları parlamentoyu bastı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli esirlerin yakınları hükümete seslerini duyurabilmek için yeni bir protesto düzenledi. Esir yakınları, İsrail parlamentosu Knesset’te Maliye Komitesi’nin yaptığı toplantıyı bastı.

Esir yakınlarından birinin üzerinde "Çocuklarımız orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" yazılı bir pankart açtığı görüldü.

Esir yakınlarından bir diğeri ise, üç aile üyesinin fotoğraflarını havaya kaldırarak, "Sadece bir tanesinin, üç kişiden birinin canlı olarak geri gelmesini istiyorum” dedi.

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