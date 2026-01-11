İsrail’de gizli belge sızıntısı soruşturması: Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü gözaltında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı engelleme şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Braverman, soruşturmayı engellediği iddiasıyla, ciddi suçlar ve yolsuzluk dosyalarına bakan Lahav 433 birimi tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Kanal 12 televizyonu ise Braverman’ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yapıldığını, soruşturmanın “soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü aktardı.

LAHAV 433 BİRİMİ

Lahav 433 birimi, İsrail’de büyük çaplı yolsuzluk ve organize suç soruşturmalarında görev alan özel bir polis birimi olarak biliniyor ve kamuoyunda sık sık “İsrail FBI’ı” şeklinde anılıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein’in de yeniden ifade vermeye çağrıldığı belirtildi. Kanal 12’nin aktardığına göre, Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor.

Feldstein, 24 Aralık’ta KAN’a verdiği röportajda, Braverman’ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini öne sürmüştü.

Braverman’ın, Netanyahu’nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olduğu belirtiliyor. Soruşturma dosyasına göre Feldstein’in, 2024 yılında Gazze Şeridi’ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild’e sızdırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’ı güçlendirdiğini savunmuştu.