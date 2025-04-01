İsrail’de Katargate skandalı: Netanyahu’nun danışmanları tutuklandı

İsrail kamuoyunda "Katargate Skandalı" olarak bilinen soruşturma kapsamında iki üst düzey isim tutuklandı. Tutuklanan danışmanlar, Başbakan Netanyahu’nun yakın isimlerinden Yonatan Uriç ve Eli Feldstein… Her ikisi de kara para aklamak ve casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya.

Netanyahu’dan “Siyasi Cadı Avı” İddiası: Soruşturmada İfade Verdi

Başbakan Netanyahu, soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Netanyahu, soruşturmayı “siyasi cadı avı” olarak nitelendirirken, tutuklanan danışmanlarının gözaltına alınması için “rehin alma” ifadesini kullandı.

Şin Bet Yürütüyor, Netanyahu’dan Yüksek Mahkemeye Tepki

“Katargate” soruşturmasını İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet yürütüyor. Netanyahu, iki hafta önce Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ı görevden almıştı, ancak Yüksek Mahkeme, bu kararın uygulanmasını durdurdu.

Seçim Kampanyasında Yolsuzluk İddiası: Katar’dan Yüklü Bağışlar

Skandal, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu’nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddialarıyla başlamıştı. Netanyahu’nun 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de ise 50 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. İsrailli iş insanı Gil Bilger, Netanyahu’nun danışmanı Feldstein’a para aktardığını belirten ses kaydını İsrail devlet televizyonunda yayınladı. Feldstein ise bu iddiayı kabul etti.