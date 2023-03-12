İsrail’de Netanyahu hükümetine karşı halk meydanları doldurdu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve ırkçı politikalarına karşı gösteriler 10 haftayı geride bıraktı.



Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.



Tel Aviv’de Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi önüne akın eden halk, "Demokrasi" ve “Netahyahu istifa” sloganları attı, “ Suç Başbakanı” yazılı dövizler taşıdı.



Ülke genelindeki protestolar İsrail basınının en fazla öne çıkan gündem maddesini oluştururken, Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun "yargı darbesine" karşı mücadele için Tel Aviv ve Hayfa'da "dev gösteriler" düzenlendiğini yazdı.



Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesinde, İsrail’deki en üst yargı mercii olan Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisi elinden alınıyor.