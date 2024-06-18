İsrail'de polis Netanyahu'nun istifasını isteyen eylemcilere müdahale etti

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı Batı Kudüs’teki İsrail meclisi önünde düzenlenen protestoya on binlerce kişi katıldı. Protestocular, üzerinde, “esir takası anlaşmasını kabul edin”, “seçimler hemen şimdi”, “sen başbakansın, sen suçlusun” yazılı pankartlar taşırken, hükümet aleyhine slogan attı.

Göstericilerin bir kısmı dağılmaya başlarken, bir kısmı da Başbakan Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutuna doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki İsrail bayrakları ve pankartlarla Batı Kudüs’teki Gazze Caddesi’nde (Azza Street) bulunan Netanyahu’nun konutu önüne gelen göstericiler burada ateş yaktı, hükümeti protesto etmeye devam etti.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti, en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede yaşanan olayda en az 3 kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı. Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.