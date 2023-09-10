İsrail'de protestoler devam ediyor! Eylemler 9. ayında

Tel Aviv'de sokakları gece göstericilerinin sloganlarıyla yankılandı.

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümetin yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestolar 36. haftada da devam etti.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz'da Meclis'teki oturumda kabul etmişti.

İsrailli protestocular, başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlardaydı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre, on binlerce İsrailli Tel Aviv'de toplandı, polis ise gösterilerin başlamasının ardından Tel Aviv'deki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı.