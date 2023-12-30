İsrail'de Savaş Kabinesi Üyeleri, Netanyahu'nun Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti

İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.