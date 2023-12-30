İsrail'de Savaş Kabinesi Üyeleri, Netanyahu'nun Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi.

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyeleri, Netanyahu'nun Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti
Son Güncelleme:

İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Teröristlere Ait 467 Adet Kullanılmamış Piyade Tüfeği Ele Geçirildi
Teröristlere Ait 467 Adet Kullanılmamış Piyade Tüfeği Ele Geçirildi
Yeni Yılın İlk Haftasında BİM'den Dev İndirim Zinciri! Her Şey 29,99 TL Kampanyası Başlıyor!
Yeni Yılın İlk Haftasında BİM'den Dev İndirim Zinciri! Her Şey 29,99 TL Kampanyası Başlıyor!
6,5 büyüklüğünde deprem!
6,5 büyüklüğünde deprem!
Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Kaç TL Oldu?
Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar "Türkiye, ABD'ye tavır koymalı!" - Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör "Türkiye, ABD'ye tavır koymalı!" - Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör Sadece 3 Malzemeyle Truff Yapın! Sadece 3 Malzemeyle Truff Yapın!