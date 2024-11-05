İsrail'de şok iddia: Başbakan Yardımcıları gizli belgeleri dış basına sızdırdı!

İsrail iç istihbarat birimi Shin Bet'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, başbakan yardımcısı Eliezer Feldstein dahil dört kişi gözaltına alındı. İsrail basını, Netanyahu'nun ofisinden hassas bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili olarak dört kişinin tutuklandığını duyurdu.

Cuma günü Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun ofisindeki bir yardımcının yabancı basına çeşitli bilgi ve belgeler aktardığını, bu belgeler arasında yanıltıcı bilgiler ile hassas güvenlik ayrıntılarının olduğu bildirildi.

Şüpheliler arasında gözaltı süresi uzatılan başbakan yardımcısı Eliezer Feldstein, şüpheli olarak öne çıkarken, tutuklanan diğer üç kişinin kimlikleri açıklanmadı. Mahkemede yapılan duruşmada, soruşturmaya ilişkin "askeri ve hassas kişisel bilgilerin sızdırılmasıyla" ifadesine yer verildi.

Sızıntılar, İsrail'in güvenliği ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konusunda “ciddi endişelere” yol açtı. Muhallefet hükümeti Yair Lapid ve Benny Gantz, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ortak basın açıklamalarında, yaşananların “şüpheli bir sızıntıdan öteye geçtiği, devlet sırlarının siyasi ayrıntılarıyla ifşa edilmesi” belirtildi, Netanyahu'nun istifasını yeniden talep ettiler.

Muhhalefetin açıklamasında, “kamuya birikimlerinin bile ülkedeki güvenlik temellerini sarsabilecek nitelikte olduğu” vurgulandı.