İsrail’den ateşkes açıklaması: Kabine toplantısının ardından uygulanacak
İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Gazze’de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı