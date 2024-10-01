İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! "Boşaltın" uyarısının ardından vurmaya başladı

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerin boşaltılması yönünde çağrı yaptı. İsrail savaş savaş uçakları, "boşaltın" çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! "Boşaltın" uyarısının ardından vurmaya başladı
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İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli saldırıları da sürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.

Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "Ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! "Boşaltın" uyarısının ardından vurmaya başladı - Resim : 1

UYARININ ARDINDAN SALDIRI BAŞLATILDI

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.

Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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